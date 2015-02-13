Шкоду олії та тваринних жирів не доведено - вчені

У рекомендаціях, випущених у США в 1977 році, а у Великобританії - в 1983 році, пропонується скоротити вживання насичених жирів до 10% від загальної кількості калорій, а загальну кількість жирів до 30%, пишуть Новини Ізраїлю.

Тепер дослідники стверджують, що ці рекомендації не були базовані на серйозних доказах. Більше того, оскільки саме жири вважалися шкідливою харчової складової, органи охорони здоров'я не приділяли достатньої уваги вуглеводам, значне вживання яких призвело до різкого зростання ожиріння.

Найцікавіше, що, як з'ясовується, в дослідженні, на якому базувалися рекомендації, не брали участь ані жінки, ані здорові чоловіки, а всі дані, на підставі яких були зроблені висновки, були зібрані у невеликої групи нездорових чоловіків.