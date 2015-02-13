Як розпізнати алергічний напад

Алергічні напади можуть нести дуже серйозну загрозу здоров'ю і навіть життю людини. Тому кожній людині необхідно знати найбільш типові ознаки алергії і способи надання допомоги потерпілому від такого нападу. Можливо, це допоможе врятувати життя людині.

Найбільш серйозні алергічні реакції звичайно спостерігаються при попаданні алергену в кров. Але при сильній алергії буває достатньо і інших видів контакту для початку бурхливої реакції. Але не треба дуже лякатися, перший напад алергії рідко буває дуже небезпечним, тому буде час зорієнтуватися.

Як запідозрити алергічний напад? Перше - був контакт з передбачуваним алергеном. Якщо людину вкусила оса і після цього з'явилися неприємні симптоми - можна запідозрити, що це саме алергія на її укус.

Прояви алергії часто посилюються під час сильного стресу, тому гарний настрій може стати відмінними ліками.

Друге - поява характерних ознак. Найбільш часті ознаки алергії:

•занепокоєння і різке погіршення стану;

•кашель і утруднене дихання;

•блідість шкіри;

•різке серцебиття;

•різке падіння артеріального тиску;

•поява характерного висипу;

•поява набряків.

При появі кількох ознак одночасно або одного сильно вираженого, необхідно доставити пацієнта в лікарню, де лікар зможе оцінити його стан і підібрати відповідне лікування.