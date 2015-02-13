Як розпізнати алергічний напад
Прояви алергії можуть сильно відрізнятися, тому навіть професіонали не завжди можуть з точністю визначити, чи є якийсь симптом ознакою алергії чи ні
Алергічні напади можуть нести дуже серйозну загрозу здоров'ю і навіть життю людини. Тому кожній людині необхідно знати найбільш типові ознаки алергії і способи надання допомоги потерпілому від такого нападу. Можливо, це допоможе врятувати життя людині.
Найбільш серйозні алергічні реакції звичайно спостерігаються при попаданні алергену в кров. Але при сильній алергії буває достатньо і інших видів контакту для початку бурхливої реакції. Але не треба дуже лякатися, перший напад алергії рідко буває дуже небезпечним, тому буде час зорієнтуватися.
Як запідозрити алергічний напад? Перше - був контакт з передбачуваним алергеном. Якщо людину вкусила оса і після цього з'явилися неприємні симптоми - можна запідозрити, що це саме алергія на її укус.
Прояви алергії часто посилюються під час сильного стресу, тому гарний настрій може стати відмінними ліками.
Друге - поява характерних ознак. Найбільш часті ознаки алергії:
•занепокоєння і різке погіршення стану;
•кашель і утруднене дихання;
•блідість шкіри;
•різке серцебиття;
•різке падіння артеріального тиску;
•поява характерного висипу;
•поява набряків.
При появі кількох ознак одночасно або одного сильно вираженого, необхідно доставити пацієнта в лікарню, де лікар зможе оцінити його стан і підібрати відповідне лікування.