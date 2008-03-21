Українських суддів лікуватимуть за особливим Президентським Указом

Кабмін має виділити фінансування

Президент України підписав указ про медичне та побутове обслуговування суддів адміністративних судів, повідомляє www.president.gov.ua . Згідно з указом з метою забезпечення медичного та побутового обслуговування суддів адміністративних судів України, вони та члени їхніх родин прирівняні до суддів Вищого господарського суду. Кабінету Міністрів України дана вказівка вжити заходів щодо забезпечення фінансування медичного та побутового обслуговування суддів адміністративних судів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter