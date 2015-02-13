Як побороти лінь і почати ходити в зал

Навіть у такій справі, як заняття фітнесом, мотивація відіграє першорядну роль. Але краще не травмувати свій організм неймовірними навантаженнями, які чомусь жінки починають робити перед важливою датою, а займатися фітнесом постійно, пише telegraf.com.ua. Але для цього необхідно подолати свою лінь і увійти в режим регулярних тренувань. І зробити перший крок найскладніше з усього наміченого процесу. Використовуйте наступний план, він вже допоміг багатьом жінкам привести себе в бажану фізичну форму, і відповів на питання: "Як швидко схуднути?"

1. Спробуйте влізти в сукню, яка була вам по фігурі років 5 тому. Побачивши, що платтячко застрягло вже на длянці пахв, ви почнете сумувати і лаяти себе за неудержимість до зайвих перекусів і нічних вилазок до холодильника. Але зараз критика недоречна, беріться терміново за справу, слова тут не допоможуть. Обдзвоніть всі фітнес клуби, а краще відвідайте їх і поспілкуйтеся з адміністраторами, тренерами та клієнтками. Коли вибір зроблений на користь одного клубу, ні в якому разі не заспокоюйтесь з думкою, що тепер то ви підете займатися, тільки сходите туди завтра або в понеділок, бажано придбати абонемент відразу ж.

2. Ви купили абонемент, але це ще не є запорукою вашого регулярного відвідування фітнес клубу, бо лінь знову може почати вселяти думку, що сьогодні втома з ніг збиває, і ввечері улюблений серіал. Розставте пріоритети і відразу після роботи, йдіть в клуб, так як прихід додому нагадає близьким, що їм щось потрібно зробити, але обов'язково вашими руками. Повідомте, що у вас сьогодні фітнес, а він недоторканний.

3. Кращим способом змусити себе регулярно відвідувати заняття - це долучити до цього заняття кращу подругу і вселити їй думку, що разом ви здолаєте всі випробування схуднення. Тільки виберіть саму відповідальну, бо вона буде підштовхувати вас до занять, а не запропонує замість цього сходити в суші або піцерію.

4. Ви ходите вже пару тижнів у фітнес-клуб? Тоді почніть дізнаватися у його співробітників, які додаткові послуги клуб пропонує своїм клієнткам. Чим більше інтересів вас буде пов'язувати з клубом, тим охочіше ви будете його відвідувати. А як тільки у вас з'являться «улюблені» інструктори, після цього можна не турбуватися, що ви заленитесь йти на заняття. Початок тренування буде бажаним часом у вашому розкладі.