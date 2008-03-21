Гіпертоніки швидше старіють

Люди з високим артеріальним тиском знаходяться в групі ризику розвитку недоумства і швидкого старіння. Високий тиск збільшує також ризик фізичної слабкості, включаючи неможливість піднімати предмети, спускатися або підніматися по сходах і самостійно митися.

Кров`яний тиск зачіпає багато аспектів життя людини, говорять лікарі військово-медичної школи Гарварду (США). Ця умова впливає не тільки на судинну систему, серце, мозок і нирки, але і на виконання елементарних дій і фізичну активність.

Крім того, дослідники Університету штату Меріленд відзначили, що стан артерій пов`язаний з розумовою функціональністю. Люди з напруженими артеріями виявляють зниження пам`яті, уваги і концентрації, а також швидке старіння мозкових клітин. У гіпертоніків були зафіксовані ознаки раннього недоумства і погіршення пізнавальних навиків.

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