Низькокалорійне харчування пригнічує вироблення гормонів

Тестостерон визначає ваш потенціал в плані м`язового зростання і впливає на упевненість в собі, агресивність і драйв. Статева функція – розміри тестикул, об`єм сперми, щільність рецепторів тестостерона і сексуальний драйв – також залежить від рівня тестостерона в крові. Адекватний рівень цього гормону визначає результативність занять бодібілдінгом і іншими видами спорту, особливо якщо не використовуються препарати тестостерона.

Бразильські учені повідомили, що дієта грає критично важливу роль в метаболізмі тестостерона і підтримці статевої функції. У щурів, посаджених на низькокалорійну дієту, зменшилася вага статевих органів, знизилися рівень тестостерона в крові, щільність його рецепторів і статева агресивність.

Дослідження ще раз підтвердило важливість адекватної калорійності харчування в умовах занять спортом. Нестача калорій знижує рівень тестостерона і робить майже неможливим побудову м`язової маси за допомогою тренувань.

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