Емоційні переживання призводять до ранньої чоловічої смертності

Високі рівні переживання допомагають жінкам жити довше, а чоловікам надмірні переживання навпаки скорочують життя, стверджують американські фахівці. Проаналізувавши здоров`я тисячі немолодих чоловіків і жінок протягом 15 років, експерти клініки Клівленда і Case Western Reserve University зафіксували, що, як не парадоксально, емоційні розлади були пов`язані із збільшеною тривалістю життя у жінок і ранньою чоловічою смертністю.

Точні механізми такої асоціації не до кінця зрозумілі лікарям, але дослідники припускають, що підвищений неспокій змушує жінок частіше проходити медичне обстеження і уважніше стежити за своїм здоров`ям. Клініцисти не упевнені щодо абсолютного зв`язку між неспокоєм і смертністю, але одержані дані показали, що в цих відносинах може існувати гендерна відмінність.

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