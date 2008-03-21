Французи вимагають легалізації евтаназії

Тіло француженки було знайдене в середу вечером, 19 березня, у неї удома в місті Пломб’єр-ле-Діжон. Протягом 8 років Шанталь Себір страждала від раку гайморових пазух. Причини смерті жінки зараз невідомі.

Себір зверталася до французької юстиції з проханням дозволити її лікареві, що лікував, провести евтаназію, проте в понеділок дістала відмову.

Вона також особисто просила про евтаназію президента Ніколя Саркозі, проте він лише запропонував провести розширений консиліум лікарів, для того, щоб полегшити страждання хворої.

Впродовж восьми років колишня вчителька і мати трьох дітей Шанталь Себір страждала від невробластоми - прогресуючій пухлині дихальних шляхів.

Ця рідкісна і невиліковна хвороба (за останніх 20 років в світі було зафіксовано лише 200 випадків цього захворювання) привела до сліпоти, сильній деформації її обличчя і доставляла хворий, за її словами, "нестерпимі муки". Себір визнавала, що "дійшла до піку того, що могла винести".

Справа Себір викликала великий резонанс у Франції і відновила дебати про дозвіл евтаназії. Католицька церква ставиться до такого добровільного відходу з життя категорично негативно.

З обережністю до легалізації ставиться і голова Національної Асасмблеї (палата парламента) Франції Бернар Аккуае.

"Я думаю, що цю особливо серйозну проблему слід розглядати не поспішаючи, не піддаваючись на тиск тих, хто виступає за активну евтаназію", - сказав він.

Останніми днями в пресі з`являлися чутки про те, що Себір вирішила поїхати до Швейцарії, щоб там закінчити своє життя.

Евтаназія вже легалізована в Швейцарії, Бельгії, Люксембурзі і Нідерландах.