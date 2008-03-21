Майбутнє української охорони здоров`я - за телемедициною

У Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України відбулась телеконференція за участю кардіохірургів України, Росії та США. З американської сторони на зв’язок вийшли представники Дитячої клініки “Children’s” (Сіетл, США).

Пряма трьохстороння зустріч у телепросторі була початком налагодження складної технічної системи, яка невдовзі буде використовуватись у Центрі при проведенні операцій та консультуванні хворих.

Провідні кардіологи України вивчали можливості телемедичних систем для налагодження постійної безперебійної консультативної роботи. Протягом сеансу директор центру І.М. Ємець оперував тяжкохворого пацієнта 8-денного віку і консультувався зі спеціалістами США в прямому ефірі. При цьому поряд із відкритою операцією на серці хворого транслювалися результати попереднього комплексного діагностичного обстеження.

Фахівці обох континентів інтерактивно обговорювали результати діагностики новонародженого із вродженою вадою серця тяжкої форми.

Слід зазначити, що інформаційний комплекс Центру дозволив якісно передавати результати різноманітних видів обстеження: ангіо-, магнітно-резонансного- і рентген-томографічних записів, ультразвукових обстежень, презентаційного матеріалу, мікробіологічних обстежень, а також “на живо” транслювати хід операцій.

Перша зустріч кардіохірургів двох континентів була вдалою. Окремі елементи телемедицини широко використовуються у діяльності Центру. Проведений сеанс зв’язку зі Сіетлом є дієвим кроком для запровадження в систему охорони здоров’я України нового рівня медичного телекомунікативного спілкування.

Учасники телеконференції обговорили перспективного телемедицини як напряму у сфері охорони здоров’я, стан цієї технології у країнах-учасниках телеконференції і можливості її широкого впровадження на території України.