Міністерство охорони здоров`я реформуватиме Службу крові України

"Служба крові України, як складова частина охорони здоров`я, має стратегічне значення для забезпечення національної безпеки", - такою була головна думка наради, яка відбулася у Міністерстві охорони здоров`я, повідомили УНІАН в прес-центрі МОЗ України.

20 березня 2008 року у МОЗ відбулась нарада з питань розвитку Служби крові України. Участь у нараді взяли міністр охорони здоров`я України Василь Князевич, його заступник Віктор Рибчук, представники Ради нацбезпеки та оборони України, заступник міністра фінансів України, міністра охорони здоров`я АР Крим, начальники обласних управлінь охорони здоров`я, головні лікарі закладів переливання крові з різних регіонів України, представники Академії медичних наук та Міністерства оборони України.

У вступному слові міністр охорони здоров`я України Василь Князевич зазначив, що стан, в якому опинились вітчизняні донорські служби, на сьогодні не просто катастрофічний, а становить загрозу національній безпеці України. "Присутність сьогодні на нараді широкого представництва різних гілок влади свідчить, що проблема вийшла за рамки виключно медичної галузі. Ситуація, коли відсутня єдина система контролю, коли станції крові підпорядковуються різним керівникам, призвело до того, що практично втрачено таке поняття, як добровільне донорство, під загрозу поставлені людські життя. Все некерованішою стає проблема розповсюдження небезпечних хвороб через донорську кров. Я готовий разом з вами розробити і затвердити структурні зміни в системі функціонування донорських служб. І наукова думка, і громадська будуть враховані", - запевнив Василь Князевич.

В доповіді заступник міністра охорони здоров`я Віктор Рибчук підкреслив, що впровадження у медичну практику сучасних методів лікування, збільшення кількості високотехнологічних оперативних втручань та зростання кількості потерпілих від аварій та надзвичайних станів потребує від Служби крові України забезпечення лікувально-профілактичних закладів безпечними та якісними компонентами і препаратами крові.

Віктор Рибчук звернувся до присутніх заступників голів державних адміністрацій з проханням розглянути на відповідних сесіях Рад питання оплати проїзду донорів із сільської місцевості до спеціалізованих закладів переливання крові регіону, аби хоч частково забезпечити соціальні права громадян.

Зупинившись на проблемах донорства, заступник міністра наголосив: "Предметом особливої уваги керівників і медичних працівників Служби крові України є інфекційна безпека донорської крові та її компонентів.

Служба крові України через тендерні закупівлі повинна бути забезпечена високочутливими та високоспецифічними тест-системами. МОЗ України повинен у стислі терміни затвердити національний норматив показників якості тест-систем та Порядок їх контролю.

Необхідно терміново опрацювати Порядок обстеження донорської крові та її компонентів на маркери інфекцій, що передаються кров`ю. Адже використання не високочутливих і невисокоспецифічних тест-систем призводить до непомірних втрат донорських контингентів".

За інформацією Рибчука, закупівля контейнерів для заготівлі донорської крові з інтегрованими лейкоцитними фільтрами, яка буде проведена МОЗ у 2008 році, значно підвищить безпеку донорської крові та її компонентів. МОЗ також планує впровадження інших технологій вірусної інактивації.

Згідно статистики, в Україні майже 10 тисяч чоловік працює у спеціалізованих закладах та відділеннях переливання крові України.

Щороку заклади служби крові і відділення трансфузіології заготовляють 851 тисяч доз крові, виготовляють 900 тисяч доз компонентів крові для трансфузій і 69 тисяч літрів плазми для фракціонування, з яких отримують 13,8 тисяч літрів альбуміну, 56 тисяч доз імуноглобулінів, 70 тисяч доз кріопреципітату і 37 тисяч доз полібіоліну.

Для МОЗ України вкрай актуальним є питання соціального захисту багатотисячної команди працівників Служби крові України.

Стосовно розробки проектно-кошторисної документації з проектування та будівництва заводу з переробки плазми крові присутнім повідомили, що Міністерство неодноразово зверталось до Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінфіну і Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я з проханням передбачити у Державному бюджеті України на 2008 рік необхідних коштів, остаточне рішення не прийняте.

Сучасні підходи до організації охорони здоров`я вимагають проведення ефективної та швидкої реструктуризації Служби крові України.

На думку профільного міністерства, пріоритетом повинна стати централізація закладів переливання крові у регіонах з метою створення керованої, самодостатньої структури, яка зможе гарантувати якість і безпеку заготовленої донорської крові та її компонентів у необхідних обсягах опираючись на стандарти якості вироблених компонентів і препаратів, що є характерною рисою для всіх служб крові розвинених країн.

Головними ініціаторами мають стати органи охорони здоров`я, а виконавцями повинні бути органи регіональної влади.

Заслухавши доповіді учасників засідання, нарада визнала необхідним: підготувати та подати до Кабінету Міністрів України, у встановленому порядку, проект "Концепції розвитку донорства крові та її компонентів на 2009 - 2013 роки"; забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази закладів та установ переливання крові згідно табелів оснащення на базі наявної спеціалізованої інфраструктури; розробити та затвердити порядок контролю якості (медичні показники) тест-систем для скринінгу донорської крові та її компонентів на маркери інфекцій, що передаються з кров`ю; впровадити у навчальні плани медичних, фармацевтичних учбових закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, факультетів післядипломної освіти та установ післядипломної освіти обов`язкового курсу з клінічної та виробничої трансфузіології; Створити Національну Раду з трансфузіології та відповідні Ради при управліннях охорони здоров`я та лікувально-профілактичних установах та закладах; створити систему управління запасами компонентів і препаратів крові для оперативного їх використання. Учасники наради ухвалили також низку інших актуальних рішень.