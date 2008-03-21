ШОК! На Миколаєвщині новонародженим давали прострочені психотропні препарати, щоб діти спали

Лікарі пологового відділення Березанської центральної районної лікарні (Березанського району Миколаївської області) давали новонародженим прострочені ліки, повідомляє www.novosti-n.mk.ua.

Цей факт виявили фахівці Миколаївського обласного управління з боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Вони встановили, що працівники лікарні без відома батьків давали новонародженим фенобарбітал з глюкозою – щоб діти спали.

Хоча це і психотропна речовина, його дозволено давати дітям в дуже маленьких дозах. Але є одне «але» – медики використовували прострочені (!) ліки. Слідство встановило, що препарат з простроченим терміном придатності медперсонал лікарні давав новонародженим в період з квітня по червень 2007 року.

Зараз Прокуратура Миколаївської області по цьому факту порушила кримінальну справу. Ведеться слідство.

Поки під підозру в здійсненні даних дій потрапили декілька осбі медперсоналу.