Львівський бабак Мишко прогнозує ранню весну
09:28, 16 лютого 2015Країна
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Весна буде ранньою, не пізніше, ніж через чотири тижні з сьогоднішнього дня
Львівський бабак Мишко прогнозує ранню весну / Фото: УНІАН
15 лютого на Стрітення львівський бабак Тимко спрогнозував ранню весну.
Як передає кореспондент УНІАН, «прогноз» бабака озвучив директор Львівського міського еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.
«Сьогодні молодий бабак Тимко остаточно прокинувся, багато свистів і не побачив свою тінь. Це означає, що весна буде ранньою, не пізніше, ніж через чотири тижні з сьогоднішнього дня», - сказав Антахович.
Як повідомляв УНІАН, у минулому році львівський бабак Мишко побачив свою тінь і напророкував ранню весну.
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