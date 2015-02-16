Львівський бабак Мишко прогнозує ранню весну

15 лютого на Стрітення львівський бабак Тимко спрогнозував ранню весну.

Як передає кореспондент УНІАН, «прогноз» бабака озвучив директор Львівського міського еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

«Сьогодні молодий бабак Тимко остаточно прокинувся, багато свистів і не побачив свою тінь. Це означає, що весна буде ранньою, не пізніше, ніж через чотири тижні з сьогоднішнього дня», - сказав Антахович.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році львівський бабак Мишко побачив свою тінь і напророкував ранню весну.