Уряд запровадив додаткову посаду заступника міністра охорони здоров’я
13:50, 21 березня 2008Країна
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На неї призначено Юрченка
Кабінет міністрів України розпорядженням № 457-р від 19 березня 2008 року ввів додаткову посаду заступника міністра охорони здоров`я України.
Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оприлюднений сьогодні на офіційному сайті Верховної Ради.
Згідно з розпорядженням № 458-р від 21 березня 2008 року, на цю посаду призначено Володимира ЮРЧЕНКА.
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