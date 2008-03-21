Уряд запровадив додаткову посаду заступника міністра охорони здоров’я

Кабінет міністрів України розпорядженням № 457-р від 19 березня 2008 року ввів додаткову посаду заступника міністра охорони здоров`я України.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оприлюднений сьогодні на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з розпорядженням № 458-р від 21 березня 2008 року, на цю посаду призначено Володимира ЮРЧЕНКА.