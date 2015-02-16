Кабмін виділить 1 млрд грн на закупівлю ліків та гемодіаліз

Кабінет міністрів в рамках підготовки змін до державного бюджету на 2015 рік пропонує виділити 300 млн грн на компенсацію відсотків за кредитами для аграріїв та близько 1 млрд грн на закупівлю ліків та медичні проекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ході засідання уряду.

«Через ріст курсу нам треба додатково додати 600 млн грн на закупівлю медикаментів. Ми це робимо», - сказав Яценюк.

Також, за його словами, «коли ми вели дискусію при прийнятті закону "Про державний бюджет" із фракціями, було прохання від фракцій збільшити обсяг коштів на гемодіаліз, на мамографи і дати можливість профінансувати додатково тих людей, які потребують допомоги від держави. Формально гемодіаліз – це відповідальність місцевої влади, але центральний уряд не може залишити цих людей без допомоги. Тому ще 400 млн ми виділяємо з державного бюджету на допомогу хворим людям».

Говорячи про аграріїв, Яценюк відзначив, що запропоновані урядом кошти – це лише початок допомоги. «Ми ще в проекті закону "Про державний бюджет" все-таки прийняли рішення – 300 млн грн дати на компенсації відсоткової ставки для аграрного сектору. Тому що зараз буде посівна, ставки відсоткові високі, ми частково будемо компенсувати відсоткову ставку по кредитах для тих, хто працює в аграрному секторі, і для тих, хто буде активно розвивати один із основних економічних секторів України – аграрний сектор», - сказав Яценюк.

Він відзначив, що в минулому році агросектор був не тільки прибутковий, але й продемонстрував 16% зростання. «І сподіваюся, що так само в 2015 році одна з основ української економіки – це аграрний сектор – буде демонструвати ріст, і уряд виділяє 300 млн на компенсацію відсоткової ставки. Заробимо більше – дамо більше. Але поки що на перший етап посівної – 300 млн. Це дасть можливість плюс-мінус до 5 млрд грн залучити кредитів із суттєвою компенсацію відсотків», - підкреслив Яценюк.