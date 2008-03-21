Російські лікарі стурбовані появою жіночої горілки

Горілка для жінок викликала в Росії резонанс У Росії на ринку споживчих товарів з`явилася нова горілка - Damskaya. Однак Росспоживнагляд робить зараз експертизу рекламної кампанії цієї горілки. Офіцію цікавить, чи містить вона всю необхідну інформацію про продукт.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Геннадій Онищенко, якого обурив новий алкогольний продукт, створений спеціально для жінок.

"Такий PR-захід інакше, як рафінованим цинізмом назвати не можна. Але ми не будемо обмежуватися лише емоційними оцінками. Ми робимо експертизу, щоб цю рекламну кампанію кваліфікувати за статтею закону Про захист прав споживачів, як таку, що містить неповну й хибну інформацію, з імовірним дальшим адміністративним переслідуванням", - сказав Онищенко.

Головний санітарний лікар Росії вважає, що ця кампанія, обравши за цільову аудиторію жінок, перевершила всі людиноненависницькі досягнення у справі споювання нації.

Фірма Дейрос у грудні 2007 року почала випускати горілку Дамська, яка, за словами творця напою, Ігоря Володіна, не шкідливіша за шоколад.

korrespondent.net