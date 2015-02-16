За минулу добу в зоні АТО 25 військовослужбовців отримали поранення

За минулу добу в зоні АТО загинули 5 військовослужбовців, 25 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу ми втратили 5 українських військових, ще 25 були поранені", - повідомив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні штаб оборони Маріуполя повідомив, що за добу після перемир'я поблизу Маріуполя загинуло 5 українських бійців, 22 дістали поранення.

«Аналізуючи першу добу після початку перемир'я, можна стверджувати, що незаконні збройні формування не дотримуються підписаних у Мінську угод. Таким чином, за вчорашній день окупанти двічі обстріляли з танків позиції сил АТО в н.п. Широкіне», - йдеться в повідомленні.

«Втрати українських військовослужбовців становлять: 5 осіб загинуло (всі добровольці з полку «Азов»), 22 особи поранено (з них 4 – із ЗСУ і 18 «азовців»)», - підкреслюють у штабі оборони Маріуполя.

Нагадаємо, російсько-терористичні збройні угруповання не дотримуються перемир'я, яке, згідно з мінськими домовленостями, мало були вставновлене з 00.00 годин 15 лютого.