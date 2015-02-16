Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні Рімма Філь – координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова в ході заходу «Благодійність Ріната Ахметова: виклики і рішення 2014-2015 рр.».

За її словами, «712 тисяч мирних жителів Донецької й Луганської областей одержали допомогу від Гуманітарного штабу Ахметова в 2014 році – за адресними зверненнями на гарячу лінію Штабу і за основними напрямами діяльності – евакуація і тимчасове розселення, адресна допомога, допомога продуктами харчування і медикаментами, допомога дітям. Найвразливіші категорії мирних жителів, ті, хто терміново потребував допомоги, одержували продуктові, дитячі і гігієнічні набори, аптечки. Штаб допомагав інсулінозалежним людям, людям похилого віку і дітям ліками, оплачував лікування пораненим мирним жителям, надавав психологічну підтримку. Ми евакуювали і розміщували людей, що тікали від війни, на тимчасових базах».

Філь підкреслила, що у фокусі допомоги Гуманітарного штабу Ахметова – найбільш незахищені групи населення – сироти, жінки з дітьми, інваліди, пенсіонери.

Вона нагадала, що «штаб почав свою роботу 6 серпня 2014 року. Всіх, хто працює в штабі, об'єднує патріотизм – любов до свого краю. Штаб працює за принципами міжнародних місій. У своїй роботі ми абсолютно відкриті для всіх органів влади, ми дотримуємось нейтральності і балансу».

Філь зазначила, що гуманітарний штаб у 2014 році евакуював із зони військових дій близько 40 тисяч людей.

«Ми організували в 57 районах і населених пунктах Донецької й Луганської областей 257 точок, які видали 1,5 мільйона продуктових наборів жителям як мирних територій, що мали потребу, так і тих, хто живе в зонах бойових дій. У зоні АТО проживає близько 300 тисяч дітей. Тому з осені ми реалізуємо програми «Допоможемо дітям» і «Допоможемо. Здоров'я» для допомоги дітям до 2-х років, дітям від 3-х до 12-ти років, майбутнім мамам, людям з обмеженими можливостями і медичним установам Донецької області», - сказала Філь.

У свою чергу директор Фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Анатолій Заболотний зазначив, що фонд, який існує багато років, повністю змінив свою діяльність у 2014 році.

«Гуманітарна катастрофа, в епіцентрі якої опинилися мільйони мирних жителів Донецької й Луганської областей, стала пріоритетом для благодійної діяльності Ахметова - всі заплановані кошти Фонду були направлені на допомогу людям. А 6 серпня 2014 року Ахметов створив при фонді Гуманітарний штаб "Допоможемо", який об'єднав ресурси і можливості Фонду Ахметова, всіх бізнесових груп СКМ і ФК «Шахтер»», - сказав Заболотний.

Він зазначив, що в 2014 році допомога штабу надавалася на постійній основі, що дістало високі міжнародні оцінки, зокрема від посла США в Україні Джеффрі Пайєтта.

Довідка УНІАН. Росія з лютого 2014 року здійснює військову агресію проти України. Вона анексувала Крим і поставляє на схід України – до Луганської і Донецької областей, частина яких захоплена бойовиками терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР», важке озброєння і боєприпаси.

Під час цієї війни, за даними ООН, майже 6 тисяч осіб загинули, понад 10 тисяч дістали поранення, понад мільйон громадян були змушені покинути свої домівки.