Завдяки порталу «Сирітству - ні» усиновлено понад 7 тисяч дітей

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор фонду Анатолій Заболотний у ході заходу "Благодійність Ріната Ахметова: виклики та рішення 2014-2015 рр.".

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«Напрям «Тепло родини» об'єднало в собі ряд програм і проектів, щоб дитина жила в сім'ї - шляхом реформування існуючої інтернатної системи, допомоги сім'ям у складних життєвих обставинах та профілактики соціального сирітства, а також шляхом інформування про дітей, які підлягають усиновленню, на Всеукраїнському порталі національного усиновлення www.sirotstvy.net. За 2014 рік 1 207 дітей з порталу були влаштовані в сім'ї. За весь час існування проекту своїх нових мам і тат знайшли 7554 дитини», - зауважив Заболотний.

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Він поінформував, що в грудні 2014 року в Дніпропетровській області в рамках програми «Сирітству-ні» відкрився Центр соціальної підтримки дітей і сімей «Добре вдома».

«Мета - збереження сім'ї для дитини, допомога батькам у піклуванні про дітей, захист дитини від насильства, повернення в рідну сім'ю або пристрій в нову. Фахівці Центру працюють з дітьми, які потребують термінової допомоги; з жінками, які можуть відмовитися від новонародженої дитини; з сім'ями в складних життєвих обставинах; з дітьми з особливими потребами та їх батьками. У Центрі батьків навчають догляду і вихованню дітей, проводять розвиваючі заняття і надають юридичну, логопедичну і психологічну допомогу, проводять корекційну роботу з дітьми з особливими потребами. На профілактику соціального сирітства працює і соціальна квартира, створена фондом в Києві: за 2014 рік 15 з 17 молодих мам повернулися у свої родини або почали жити самостійно», - сказав директор фонду.

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Також за його словами, в 2014 році допомогу Центру отримала 21 жінка, з них 4 молоді мами з дітьми, які змушені були виїхати з Донецької та Луганської областей.