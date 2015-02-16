Понад 1 млн людей у зоні бойових дій не мають доступу до їжі

У понад 1 млн людей, які проживають у зоні бойових дій, немає доступу до їжі.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані були озвучені в ході заходу «Благодійність Ріната Ахметова: виклики та рішення 2014-2015 рр.», який відбувся сьогодні в Києві.

За словами координатора Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Римми Філь, у зоні АТО закрилося багато підприємств, «зарплати бюджетникам не виплачують».

«На частині територій Донецької та Луганської областей пенсіонери та інші соціально незахищені громадяни позбавлені виплат та допомоги, у людей немає грошей, щоб купити їжу, засоби гігієни. Програма штабу «Допомога продуктами харчування» стартувала в серпні 2014 року. В рамках її реалізації близько 500 тисяч малозабезпечених людей, що проживають у зоні АТО, а також переселенців отримали продуктові набори», - сказала Філь.

За її словами, представники Всесвітньої продуктової програми ООН проаналізували склад продуктових наборів, які направляв Гуманітарний штаб.

«Відповідно до їхніх висновків, калорійність продуктового набору забезпечує харчування однієї людини на 17 днів. За 5 місяців роботи організовано 13 гуманітарних рейсів. А волонтери штабу видали мирному населенню, насамперед пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім'ям, Донецької та Луганської областей більш як 1,3 млн продуктових наборів», - сказала Філь. Вона також наголосила, що адресну допомогу штабу Ахметова отримали понад 2500 людей.