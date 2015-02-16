Кохання підвищує імунітет і робить людину успішною

Так уже влаштовано людину, що навіть у найважчі хвилини свого життя вона не втрачає надії на краще. Які б вітри змін і шквали негараздів не намагалися зруйнувати все навколо, але якщо в серці є те, заради чого варто жити, душа зможе вистояти, пише novadoba.com.ua. Одним із таких непохитних стовпів, на яких тримається людське життя, є кохання. Тож не дивно, що це прекрасне почуття віками оспівують поети, відображують художники і скульптори.

– Філософи і поети недаремно постійно говорять, що людина, в принципі, все життя має бути хоч трішки в когось закохана, - каже Інна Кукуленко-Лук’янець, кандидат психологічних наук, доцент ЧНУ ім. Б.Хмельницького. - Про це знають навіть дуже практичні люди. У мене є багато знайомих бізнесменів, особливо серед жінок, які зізнавалися, що секрет їхнього успіху в постійній закоханості. Більше того, існують наукові дослідження, які доводять, що під час періоду закоханості в організмі людини виникає дуже хороший гормональний фон, який позитивно впливає на процеси мислення, нормалізує психологічний стан, позбавляє від стресів та фобій, і навіть підвищує імунітет. Учені робили дослідження головного мозку в людей у період сильної закоханості та в осіб, які вживають сильнодіючі наркотичні речовини. Цікаво, що результати цих досліджень виявилися ідентичними.

На жаль, далеко не всі люди здатні переживати такі відчуття. З точки зору фізіології між людьми, які можуть закохуватися, і тими, хто цього позбавлений, відмінностей немає практично ніяких. Тому чисто теоретично кохати і бути коханою може кожна людина. Але мені нерідко доводилося зустрічатися з людьми у віці, які прожили життя, але так і не пізнали відчуття закоханості. Причина цього психологічна і походить із дитинства. Якщо людину не навчили кохати батьки, якщо вона не бачила цих почуттів між найдорожчими людьми, якщо її саму недостатньо любили, їй буде неймовірно важко навчитися кохати. Крім того, має велике значення також темперамент і характер людини. Егоїстичні, зацикленій на собі особистості покохати когось практично неможливо. Кохання передбачає уміння віддавати і жертвувати своїми інтересами заради потреб іншого. Така ж людина звикла постійно лише отримувати все від інших.

Хочу ще додати кілька слів щодо віку. Часто можна почути, що кохання не має вікових обмежень. У принципі, це правильно, але хотілося б зробити кілька уточнень. Якщо людина здатна закохатися, вона справді може зробити це в будь-якому віці. Утім, проста статистика показує, що, як правило, існує два найвищі піки активності. Це юнацький вік і період від 40 до 50 років. З молоддю все просто. Вільні, необтяжені обов’язками люди, які психологічно орієнтовані на пошук нових стосунків. Вони свідомо чи підсвідомо самі шукають можливостей закохатися і, звісно, знаходять їх. Після створення сім’ї в людини змінюються пріоритети, з’являються нові турботи, відповідальність за родину, дітей, прагнення зробити кар’єру, досягти певного соціального статусу тощо. Після 40 життя людини виходить на новий виток. Діти стають самостійними, з’являються певні досягнення в кар’єрі, соціальний статус тощо. І в цей час людина починає розуміти, що скоро настане старість, а в житті ще залишилося стільки незвіданого і невідкритого. Разом із цим приходить бажання повернути молодість, і зробити це може саме кохання.