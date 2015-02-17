У Львівську область зі сходу переїхали 3 дитячі будинки сімейного типу
09:38, 17 лютого 2015Країна
212
У Львівську область за час проведення антитерористичної операції із Донецької та Луганської областей переїхали три дитячі будинки сімейного типу
Як повідомив УНІАН начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис, із зони проведення АТО на територію Львівської області переїхали три дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 20 дітей та одна прийомна сім'я.
Читайте такожДо Харкова евакуювали 45 дітей з Артемівського будинку дитини
“Зокрема, одна родина придбала житло у Сокальському районі, інші дві знімають житло у Бориславі та Трускавці. Прийомна сім'я мешкає у Львові”, - зазначив В.Лис.
Він додав, що всім родинам повністю відновлено виплату соціальної допомоги та грошове забезпечення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter