У Львівську область зі сходу переїхали 3 дитячі будинки сімейного типу

Як повідомив УНІАН начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис, із зони проведення АТО на територію Львівської області переїхали три дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 20 дітей та одна прийомна сім'я.

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“Зокрема, одна родина придбала житло у Сокальському районі, інші дві знімають житло у Бориславі та Трускавці. Прийомна сім'я мешкає у Львові”, - зазначив В.Лис.

Він додав, що всім родинам повністю відновлено виплату соціальної допомоги та грошове забезпечення.