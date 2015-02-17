На сході України з середини квітня загинуло не менш як 5,6 тис осіб - ООН

Про це повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), передає ТАСС.

Крім того, за цей період 13 тис. 400 осіб, зокрема 159 дітей, дістали поранення.

У підготовленому ним огляді ситуації в Україні з 7 січня по 13 лютого наголошується, що станом на 9 лютого 1 млн. 7 тис. 917 осіб реєструвалися як внутрішньо переміщені особи. Погіршення гуманітарної ситуації у зв'язку з конфліктом торкнулося 5,2 млн. осіб.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.