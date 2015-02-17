Свій день корисно починати з води і лимона

Більшість людей сьогодні покладаються на такі речі, як кофеїн, або що ще гірше, штучні енергетики, які, як правило, містять в собі велику частину таблиці Менделєєва і постачають вас енергією неприродним шляхом - за рахунок різкого збільшення цукру в крові та стимулювання окисного стресу, пише toneto.net.

У довгостроковій перспективі це може призвести до розвитку небезпечних захворювань. Кофеїн виводить з організму необхідні мінерали і електроліти такі, як натрій, калій, кальцій і магній.

Люди відчувають певну напругу від кави через вплив кофеїну на наднирники. Кава стимулює їх роботу, щоб в короткі терміни викачати максимальну кількість адреналіну і норадреналіну.

Однак зарядитися енергією з ранку без використання подібних напоїв досить просто. Після нічного сну організму потрібна певна кількість вологи для того, щоб відфільтрувати токсини і поліпшити роботу клітин.

Вода з лимонним соком забезпечить ваш організм достатнім рівнем гідратації, а також оптимальним балансом антиоксидантів і електролітів. Лимон є природним джерелом вітаміну Р, який в кілька разів підсилює роботу вітаміну С.

Згідно з дослідженнями, вживання води з лимоном покращує проникність мережі капілярних судин, а також кровотік, в результаті чого ви відчуваєте себе зовсім не збудженим, як у випадку з кофеїном, а швидше освіженим - поліпшення припливу до крові до головного мозку також дозволяє істотно поліпшити його роботу.

Вживаючи воду з лимоном, ви зможете запобігти відкладення кальцію в артеріях, тим самим істотно знизивши ризик розвитку у вас захворювань серцево-судинної системи.