На Житомирщині є приватні домогосподарства, де можуть розмістити понад 800 переселенців

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на оперативні дані Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації,

«За даними районних та міських штабів, на території Житомирської області нараховується 109 об’єктів усіх форм власності (12 – державної, 30 – комунальної, 67 – приватної), в яких можливе поселення 822 особи, преважна більшість яких, це приватні домогосподарства у сільській місцевості, що мають пічне опалення»,- сказано у повідомленні.

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У обласній службі зайнятості наразі від переселенців зареєстровано 749 різних звернень, з них 179 осіб працевлаштовані, 484 отримали статус безробітного та 343 призначено виплату для безробітних.

На Житомирщині розроблена та діє Програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області, та військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур області, що брали участь у антитерористичній операції. Для надання переселенцям грошової допомоги, як таким, що потрапили у важкі життєві обставини, у 2014 році виділено 505 тис. грн та профінансовано на суму 175,7 тис. грн, а на 2015 рік для цього передбачено 500 тис. грн.

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Для забезпечення переселенців умовами тимчасового проживання в установах, підприємствах, організаціях області, харчуванням, здійснення безпечного і регулярного перевезення учнів, дітей до місця навчання у сільській місцевості минулоріч було виділено загалом в рамках цієї програми 3995,0 тис. грн та профінансовано 1187,7 тис. грн. На 2015 рік передбачено виділення 2588,0 тис. грн.

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Кількість переселенців, які прибувають на територію Житомирщини з районів проведення антитерористичної операції, постійно збільшується. За оперативними даними, станом на 16 лютого, в область приїхало 6843 переселенці.

«Наразі усі переселені громадяни забезпечені тимчасовим житлом, медичним обслуговуванням, продуктами харчування та товарами першої необхідності»,- запевняють в ОДА.