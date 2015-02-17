Чехія надсилає Україні гуманітарну допомогу

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на канцелярію голови уряду Чехії.

Колона складається з чотирьох вантажівок, двох машин супроводу і однієї санітарної машини. Чехи везуть українцям покрівельні матеріали, ліки, спальні мішки й ковдри.

Гуманітарну допомогу в дорогу відправляли особисто прем’єр Чехії Богуслав Соботка і міністр закордонних справ Любомір Заоралек, а також президент чеського Червоного хреста Марк Юкл. Присутні були теж представники Державної пожежної служби Чехії й найбільшої чеської гуманітарної організації «Людина у скруті» – організатори і спонсори допомоги.

Як сказав прем’єр Богуслав Соботка, «чеський уряд систематично з’ясовує, що потребує Україна, майбутніми тижнями чи місяцями ми хочемо підготувати дальшу допомогу і підтримати тим, що справді може надати українським громадянам найбільш ефективну допомогу».

Також міністр закордонних справ Любомір Заоралек наголосив, що Чехія намагається використати перемир’я, щоб у співпраці з українським Червоним хрестом швидко надіслати найнеобхідніше, в тому числі «рятівні набори для поранених чи попалених людей».

Гуманітарна допомога має завтра під вечір прибути до Києва.

Уряд Чехії виділив на допомогу Україні в перерахунку понад 4 мільйони доларів США. Виділена сума є частиною програми, ухваленої урядом Чехії для допомоги українським громадянам, які потерпіли від воєнних дій.