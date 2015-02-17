Населення України стало менше на 144 тис осіб - Держстат
12:51, 17 лютого 2015Країна
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Населення України за станом на кінець 2014 року склало 42 млн 928 тис 900 осіб, що на 144 тис. 182 осіб менше, ніж станом на кінець 2013 року, повідомили в Державній службі статистики України
REUTERS
За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, показники за 2014 рік попередні й можуть бути уточнені.
Кількість новонароджених за рік становила 465 893 осіб, кількість померлих – 632 667 осіб.
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Міграційний приріст населення за рік становив 22 592 осіб, зокрема кількість прибулих до країни – 542 506 осіб, вибулих – 519 914 осіб.
Згідно з прогнозом ООН, при збереженні динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн осіб.
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