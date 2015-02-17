На початок лютого через російську агресію поранено майже 11 тисяч осіб

Про це повідомив на брифінгу в кризовому українському медіа-центрі радник прем'єр-міністра Данило Лубківський.

«На початок лютого від агресії Росії загинуло понад 5 тисяч осіб, поранено майже 11 тисяч»,- сказав Лубківський, представляючи Чорну книгу Кремля.

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Книга підготовлена на основі інформації, яку надають центральні та місцеві органи влади України. Книга підготовлена на 5 мовах: українській, англійській, французькій, німецькій та російській.

«Чорна книга Кремля це фактично перший примірник, це орієнтовна зведена інформація за станом на початок лютого», - сказав Лубківський.

Він зазначив, що, за інформацією Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, за станом на 1 січня 2015 року кількість загиблих учасників АТО перевищила 1 300 осіб, але реальні цифри можуть бути набагато більшими. Станом на 2 лютого 2015 року враховано майже 1 млн осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України і районів, уражених російськими збройними терористичними силами. Серед тимчасово переміщених осіб звернулися за медичною допомогою понад 103 тисяч осіб, з яких 25 тисяч були госпіталізовані.

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Лубківський зазначив, що щодня Україна витрачає орієнтовно 100 млн грн. на проведення АТО для захисту від російської агресії.

У самій книзі зазначається, що на початок лютого від російської агресії загинуло 5 тисяч 86 осіб, поранено 10 тисяч 948.