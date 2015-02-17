Коли будівлі будуть зручними для людей з обмеженими фізичними можливостями

Як повідомила прес-служба Держархбудінспекції, про це під час конференції в Києві заявив заступник начальника управління ліцензування, обстеження та паспортизації Держархбудінспекції Юрій Васильченко.

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«Державна архітектурно-будівельна інспекція пропонує змінити державні будівельні норми, які регулюють доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення. Мета змін - упровадити в життя ідеологію «Універсального дизайну». Тобто зробити будівлі й споруди однаково доступними і комфортними для всіх громадян, незважаючи на їхні фізичні можливості», - йдеться в повідомленні.

На думку Васильченка, нині чинна будівельна норма про доступність будівель і споруд для маломобільних верств населення вже морально застаріла.

«Як приклад, це призводить до того, що новобудови формально забезпечуються засобами доступності, такими як пандуси, але реально це не завжди додає комфорту людині з особливими потребами. Натомість відбувається штучний розподіл людей за їхніми фізичними здібностями, що неприпустимо для європейської країни», - зазначили в Держархбудінспекції.

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Тому у відомстві мають намір почати роботу над внесенням змін до державної будівельної норми В.2.2-17: 2006 «Будівлі та споруди. Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення». Як зазначили в прес-службі, з метою ефективнішої підготовки змін інспекція до 20 березня проводитиме збір пропозицій від громадськості щодо вдосконалення цієї будівельної норми.

Довідка УНІАН. Державна будівельна норма В.2.2-17: 2006 «Будівлі та споруди. Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» була затверджена наказом Міністерства будівництва, архітектури і ЖКГ №362 від 2 листопада 2006 року і набула чинності з 1 травня 2007 року. Вимоги цієї норми поширюються на проектування й реконструкцію цивільних (житлових і громадських) будівель і споруд із урахуванням потреб людей, які належать до маломобільних груп населення, функціонально-планувальні елементи будівель і споруд, їх земельні ділянки, а також на вхідні вузли, комунікації, шляхи евакуації, приміщення проживання, обслуговування й робочі місця.