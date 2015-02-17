СБУ передано санаторій "Тетерів" для оздоровлення та реабілітації учасників АТО

Київрада передала до сфери управління Служби безпеки України майно санаторію-профілакторію "Тетерів" в смт Пісківка (Бородянський район, Київська область), який належить територіальній громаді міста.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 79 з 93 зареєстрованих в залі депутатів.

Згідно з цим рішенням, майно передається на баланс Головного управління СБУ в Києві та Київській області терміном на 3 роки. Депутати дозволили СБУ здійснювати всі дії для ефективного використання майна, крім відчуження та передачі у користування третім особам.

Проект підготовлено у зв’язку зі зверненням СБУ до Київради від 14 жовтня 2014 р. СБУ просила отримати право користування санаторієм з метою "підтримання належного рівня бойової підготовки, навчання, реабілітації, відпочинку та оздоровлення співробітників, які беруть участь в проведенні АТО".

Під час обговорення питання повідомлялось, що наразі санаторій не працюючий і не використовується за призначенням з 2000 р. Зараз в ньому працює лише 8 осіб, які забезпечують охорону та нагляд за приміщеннями з метою унеможливити розкрадання майна. Як пояснювалось, ще у 2006 р. було видано розпорядження КМДА про проведення робіт з проектування та реконструкції профілакторію "Тетерів", але через брак фінансування це не було здійснено.

Депутат Юрій Крикунов, голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соцзахисту, зазначив, що проект кілька разів розглядався на засіданнях комісії. "Питання було дискусійним. Але нам було надано достатньо аргументів для того, щоб ми зрозуміли позицію СБУ", - зазначив він. За його словами, через "зрозумілі причини" є закритою інформація, зокрема про кількість осіб, які будуть проходити реабілітацію в санаторії, з числа яких підрозділів вони будуть тощо. "Ця інформація, яку запитав один з депутатів, відноситься до категорії "для службового користування", тобто закрита. Але Комісія ретельно розглянула цей проект і прийняла рішення підтримати. І я прошу депутатів підтримати", - звернувся Крикунов до присутніх депутатів.