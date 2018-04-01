Рінат АХМЕТОВ: Благодійністю буду займатися завжди

Днями Благодійний Фонд "Розвиток України" вперше за два роки звітував про свою діяльність. Було підведено підсумки за проектами та представлено повний фінансовий звіт роботи Фонду, а також презентовано напрямки і проекти Фонду на 2008 рік. Засновник Фонду - бізнесмен і народний депутат від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ - на найближчі 5 років - на фінансування проектів і програм "Розвитку України" виділив 150 мільйонів доларів.

РІЧНИЙ ЗВІТ "РОЗВИТКУ УКРАЇНИ" - ВАЖЛИВИЙ ІНДИКАТОР УКРАЇНСЬКОЇ БЛАГОДІЙНОСТІ

Презентація річного звіту Фонду стала безпрецедентною подією для України. Вона стала важливим індикатором роботи не лише для "Розвитку України", а й загалом для української благодійності. Знаковість події для країни у тому, що відродження традицій допомагати ближньому відбувається не з-закордону, а власними силами.

Другою, не менш важливою подією, стало оголошення про офіційну зміну статусу фонду: з корпоративного благодійного фонду "Систем кепітал менеджмент" - на персональний фонд Рената АХМЕТОВА. Він став відтепер єдиним засновником Благодійного Фонду "Розвиток України".

Звертаючись до запрошених, у своєму вступному слові Рінат АХМЕТОВ зауважив, що цей захід для нього - дуже важлива подія. Він зазначив, що в Україні є системні проблеми, які може перемогти лише системний підхід. На його думку, про ці проблеми треба говорити голосно, а іноді кричати, якщо не чують. "Мені дуже подобаються слова: "У благодійності - тихий голос". Тому я мовчки діставав із кишені й допомагав тим, хто цього потребував. Це був мій принцип, це був мій перший етап благодійності. Але, на жаль, у нас у країні є системні проблеми, і тихим голосом їх вирішити не вдасться нікому," - сказав Рінат АХМЕТОВ.

БЛАГОДІЙНІСТЬ - ВМІННЯ ПОЧУТИ І РОЗДІЛИТИ ЧУЖИЙ БІЛЬ

Корпоративний благодійний фонд "Розвиток України" був створений компанією СКМ у 2005 році. "Це був мій другий етап у благодійності: етап корпоративної соціальної відповідальності, - зауважив Рінат АХМЕТОВ. - І от сьогодні, зараз наступив мій третій етап благодійності: етап персональної, особистої відповідальності". За його словами, благодійністю він буде займатися завжди. Визначаючи свою роль у діяльності фонду, Рінат АХМЕТОВ сказав, що вона складається трьох речей: "визначити філософію фонду, створити команду, що поділяє цю філософію, і забезпечити стабільне фінансування. Якою є моя філософія благодійності? Благодійність - це вміння почути чужий біль. Благодійність - це вміння розділити чужий біль. Благодійність - це системна боротьба із системними проблемами. Благодійність - це націленість на результат і відкритість". Унікальність Фонду у тому, він дотримується принципів прозорості, незалежності - відсутність кон`юнктурності у вирішенні проблем, намагання отримати найвищий ефект від вкладених зусиль, професіоналізм і націленість на досягнення мети.

КОМАНДА ФОНДУ МАЄ БУТИ ВІДКРИТОЮ ДЛЯ ВСЬОГО І ВСІХ

Рінат АХМЕТОВ вважає, що команда його фонду має повністю поділяти філософію благодійності. "Ці люди повинні мати серце для того, щоб чужий біль сприймати як власний. Ці люди повинні мати очі, добрий зір, щоб бачити системні проблеми. Ці люди повинні мати голову, а отже, знання й досвід, для того, щоб ці проблеми вирішувати. Ці люди повинні створювати не видимість роботи, а працювати так, щоб кожна людина на собі могла відчути нашу допомогу. І вся наша команда повинна бути відкритою. Відкритою для суспільства, відкритою для ЗМІ, відкритою для нових ідей, відкритою для партнерства," - каже Рінат АХМЕТОВ. І справді команда Фонду -це люди, які знають чого вони хочуть досягти і чітко дотримуються визначеної стратегії.

ПРІОРИТЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ - ЗДОРОВ`Я НАЦІЇ Здоров`я українців - один з головних пріоритетів "Розвитку України", бо сильна держава - це здорова нація. Це - найцінніший ресурс розвитку нації. Сьогодні проблеми охорони здоров`я здаються непід`ємними, але Фонд взявся за ці завдання. Унікальним у цьому сенсі Національний проект Фонду "Зупинимо туберкульоз". На його реалізацію Фонд виділить 100 млн. грн. У рамках проекту створений Меморандум "Україна без туберкульозу", що є невід`ємною частиною проекту й дає можливість усім зацікавленим сторонам приєднатися до його реалізації.

Першим кроком національного проекту стала регіональна програма боротьби з туберкульозом, що реалізується з 2007 до 2011 р. у Донецькій області, що здійснюватиметься спільно з Донецькою облрадою та Донецькою облдержадміністрацією.

Окремої уваги вимагає допомога Фонда відділенню реанімації обласної дитячої лікарні Донецька. Коштами Фонду там створено європейські умови - у наданні найсучаснішої допомоги дітям, обладнанні найновітнішою медичною апаратурою.

"Зупинимо туберкульоз" - це прецедент за яким спостерігає уся країна. На прикладі одного регіону - Донецької області докладаються значні зусилля, щоб зупинити епідемію туберкульозу. Для боротьби з цією підступною хворобою були мобілізовані зусилля медиків Донеччини, ЗМІ, громадських організацій.

Як наслідок цієї роботи - смертність від туберкульозу в Донецькій області знизилася на 6 %, загальна захворюваність - на 3,2 %. І це лише за півроку роботи.