Поради з харчування від інструкторів з фітнесу

Красиве тіло починається з правильних звичок у харчуванні, пише Cosmo.com.ua.

1. У день намагайся пити не менше 2 літрів рідини.

2. Якщо алкоголь, то тільки червоне вино.

3. Візьми за звичку перед сніданком випивати 1 склянку води з лимоном і медом, і лише через 20 хвилин снідати!

4. Ще одна корисна звичка, пити воду за півгодини до прийому їжі, а під час їжі не запивати їжу.

5. Намагайся їсти маленькими порціями 4-5 разів у день.

6. Запам'ятай: останній прийом їжі повинен бути за 3 години до сну. Після можна тільки воду, зелений чай, знежирений кефір.

7. Привчайся пити чай і каву без цукру, всі напої вживай без підсолоджувачів.

8. Проводь розвантажувальні дні 1 раз в тиждень. Наприклад, вибирай корисний і улюблений продукт і харчуйся потроху і "моно".

9. Ні дня без спорту. Легка зарядка вранці і ввечері, якщо немає можливості йти в спортзал, займися вдома. Є відео-уроки, можна вийти на стадіон і побігати, можна просто прогулятися або присідати.

10. Найкращий час для фізичного навантаження з користю для фігури з 17:00 до 20:00

11. Ніколи не пропускай сніданок. На обід: супи, бульйони, салати, відварене не жирне м'ясо, овочі, фрукти. Полудень - йогурт, салат, кефір, відварене не жирне м'ясо, овочі, а на вечерю, для підкріплення обирай легкий салат, сир, йогурт або трохи тушкованих овочів.

12.Фрукти краще їсти в першій половині дня.

13. За один прийом їжі не більше 200 г їжі. Заведи маленьку тарілочку "для схуднення" і чайною ложкою їж. За 7 днів твій шлунок і апетит зменшаться.