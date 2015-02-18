За останні тижні з зони бойових дій на Донбасі вивезли майже 9,5 тис. осіб
10:45, 18 лютого 2015Країна
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З 28 січня із зони бойових дій на Донбасі вивезли майже 9,5 тис. осіб, з них понад 2,1 тис. дітей
Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій України Наталія Швидка сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Починаючи з 28 січня, із міст та селищ Луганської та Донецької областей вивезли рятувальники за допомогою місцевої влади, а також волонтерів, та самостійно залишили населені пункти 9 476 осіб, з яких 2 131 дитина та 304 людини з обмеженими можливостями», - зазначила вона.
«Дебальцеве залишили 2 877 людей, Авдіївку – 1 319, міста та селища Луганської області – 1 052 особи», - додала Бистра.
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