Виділено додаткові об’єкти для розміщення понад 15 тисяч переселенців із зони АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник прес-служби ДСНС Наталія Бистра сьогодні на брифінгу в Києві.

«Для того, щоб гарантувати кожній людині зі сходу країни тимчасове житло, регіональні штаби та органи місцевої влади щоденно здійснюють пошук вільних приміщень, що можна використовувати для тимчасового проживання», - сказала вона.

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«На цей час по Україні визначено 837 об’єктів різної форми власності, у яких можливе додаткове розміщення 15 тис. 404 людей», - підкреслила Бистра.

За її словами, найбільшу кількість людей готові розмістити у Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій, Рівненській та Сумській областях.

Крім того, в Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях проводяться заходи з облаштування інфраструктури та введення в експлуатацію модульних будинків семи стаціонарних транзитних містечок. Всього зібрано та встановлено 101 житловий будинок на 3 тис. 484 мешканців.

На цей час уже введено в експлуатацію 44 житлових будинки на 1 тис. 672 особи. У Харкові це 13 будинків на 488 осіб, у Запоріжжі - 14 будинків на 544 особи, у Павлограді - 17 будинків на 640 осіб.

На черзі - відкриття інших чотирьох транзитних містечок, сказала Бистра.