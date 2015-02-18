Алкоголь згубно впливає на клітини мозку

Алкоголь вбиває клітини мозку в буквальному сенсі цього слова, також спиртне перешкоджає синтезу гормону радості - дофаміну, пише med2.ru.

Кукурудзяний сироп і цукор - також вороги мозку. Вони відповідають за такі проблеми зі здоров'ям, як цукровий діабет і ожиріння. Надшкідливі ці продукти й для нашого мозку. Не їжте цукор, за винятком особливих випадків.

Нікотин звужує приплив крові до головного мозку, хоча він і на перший взглд допомагає «заспокоїти» нерви, він сильно порушує функцію мозку - причому наслідки куріння акумулюються.

А ось оливкова олія корисна для мозку: йому потрібен здоровий жир. Дослідження показали, що знежирена дієта, шкідлива для здоров'я, зате трохи ненасичених жирів допомагають нам покращити мислення, усунути перепади настрою, безсоння. Дієта на основі здорових жирів має важливе значення для ясного мислення, гарної пам'яті і збалансованого настрою.