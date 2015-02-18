У Києві збільшилася кількість хворих на грип та ГРВІ

Показник на 10 тисяч населення склав 92,6, що нижче епідемічного порогу даного тижня на 8,9%, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як інформує Головне управління Державної санепідслужби у Києві, порівняно з попереднім тижнем, 2-8 лютого, відповідна захворюваність збільшилась на 13,6%, але в цілому епідемічна ситуація відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

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У звітному тижні найбільше хворіли на грип та ГРВІ діти віком від 5 до 14 років. Аналіз епідемій грипу свідчить, що з кожним роком серед таких хворих збільшується кількість школярів, оскільки вони відрізняються високою епідеміологічною активністю та високим ризиком розвитку ускладнень. Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Шевченківському районі, а найменший – у Печерському.

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З початку епідемічного сезону проти грипу та ГРВІ щеплено 3419 осіб.