Через війну 6 млн людей в Україні потребуватимуть психологічної реабілітації

Про це йдеться у прес-релізі, поширеному ГО «Патріот» на прес-конференції в УНІАН.

З цієї кількості 100 тис. осіб - учасники бойових дій, близько 500 тис. – члени родин учасників бойових дій, більше 500 тис. – вимушені переселенці і близько 5 млн осіб – громадяни України, що мешкають на окупованих та прифронтових територіях.

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«Втім, бійці на нинішньому етапі військового конфлікту є найвразливішою і чи не найболючішою ланкою цілого ланцюга психологічних і соціальних проблем, спровокованих війною. За даними Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Міністерства оборони України, якщо у світі норма вразливих до психогенних травм бійців становить 25%, то серед учасників АТО психогенні втрати становлять майже 80%. Зокрема в низці досліджень зазначається, що постравматичні синдроми (ПТРС) становлять від 10% до 50% медичних наслідків усіх бойових подій. Серед емоцій переважають гнів і дратівливість; почуття провини, сорому або самозвинувачення; почуття недовіри та зради, а також несправедливості долі; почуття безвиході; відчуття відчуженості», - йдеться у прес-релізі.

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За словами представниці ГО «Патріот» Олени Нагорної, в Україну була запрошена генеральний директор Bodynamic Дітті Марчер (Данія), яка працювала і з тими, хто був у «гарячих точках», і з тими, хто пережив сейозні стихійні лиха.

Марчер, яка взяла участь у прес-конференції, повідомила, що вчора завершилася перша частина першого тренінгу, який вона провела, з психопрофілактики бойового шоку і подолання наслідків посттравматичного синдрому для бійців української армії та військових, які перебувають у зоні бойових дій, з якого виключаються психологи, а йде навчання самих учасників війни, як справлятися зі стресовими ситуаціями.

За її словами, Данія посідає друге місце у світі як країна, де найбільша кількість солдат на одиницю населення, і вони воювали на Балканах, в Іраку, Сомалі, Афганістані.

Марчер наголосила, що тривалі роки не було спеціальних програм реабілітації солдат, вони не хотіли звертатися до психологів, і «тому зараз у Данії є люди з дуже серйозними психологічними травмами, які корінням відходять ще в Балканські війни».

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За словами Марчер, у Данії у в’язницях перебувають багато ветеранів, цим людям вчасно не була надана дієва реабілітаційна допомога, а до психологів вони не хочуть звертатися, побоюючись, щоб це не вплинуло негативно на їхню майбутню кар’єру. «Крім того, багато військових у Данії після спілкування з психологами кажуть, мовляв, вони ще більш хворі на голову, ніж я», - зазначила Марчер.

Вона наголосила, що її методика спрямована на те, щоб навчити самих воїнів долати свої проблеми.

«Нам прийшла ідея зробити так, щоб самі ветерани зцілювали ветеранів, щоб вони помагали вийти із посттравматичного синдрому, оскільки найбільше ветерани довіряють тим, хто також пройшов війну, але пройшов програму й отримав інструменти, як допомагати собі та іншим людям, розуміючи їхні проблеми», - пояснила Марчер.

Військовий психолог, боєць добровольчого батальйону «Київщина» Андрій Козінчук зазначив, що цей тренінг є дуже важливим, оскільки зараз в Україні немає дієвої реабілітації для тих, хто пройшов війну.

За його словами, в Україні діє модель реабілітації, коли «бійців зганяють у якийсь санаторій або лікарню» і вони «там тупо вживають алкоголь зранку до ночі».

Як сказв Козінчук, тренінг Марчер «сприймається на 100% бійцями, тому що учасники цього тренінгу, які будуть тренерами потім, це ті, хто беруть участь у війні».

«Зараз професійний психолог з двома освітами, з десятками сертифікатів більшість свого часу тратить на те, щоб встановити контакт з бійцем. Боєць не сприймає цю особистість, бо для бійця більш сприятливим для сприйняття є той, хто був бійцем і пройшов такі тренінги», - вважає він.

Як наголосила волонтер Людмила Пілоян, реабілітація воїнів є дуже необхідною, оскільки «прийдуть хлопці, які вчора-позавчора були наші однокласники, наші сусіди, котрі пішли на війну, де їм довелося вбивати, і їх вбивали, і багато з них друзів втрачали, і, відповідно, повертаються інші люди, зі зміненою свідомістю». За її словами, ці люди мають пройти реабілітацію, щоб адаптуватися до мирних реалій.

Представниця благодійного фонду «Мова добра» Ганна Цуканова зауважила, що цей проект, який «ми допомогли реалізувати, є для нас близький, зрозумілий, і ми дуже сподіваємося, що він буде корисним».

Директор і засновник проекту Wounded Warrior Ukraine Роман Торговецький підкреслив, що замість того, щоб привозити в Україну програми для навчання психологів і психотерапевтів, на тренінг були запрошені бійці, які зможуть вилікувати свої психотравми і далі допомагати своїм побратимам.

За словами голови ГО «Вовки України», координатора проекту «Центр бійця» Євгена Вишенського, важливо використувати програми, які допомагають підготувати психологічно військовослужбовців ще до того, як вони потрапляють у зону бойових дій.