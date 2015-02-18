На даний момент з Дебальцевого вивезли 167 поранених бійців.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України, командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

"Станом на зараз вивезено до Артемівська з Дебальцевого 167 поранених. Багато загиблих не забирали. Загальна кількість мені невідома. ЗСУ, Нацгвардія, МВС, добровольці...", - зазначив Семенченко.

При цьому він повідомив, що «дорога життя» Артемівськ - Дебальцеве вільна.

За словами Семенченка, події, які відбулися на Савур-могилі, в Іловайську, Донецькому аеропорту і Дебальцевому, не є свідченням російської переваги. "Це свідчення масового героїзму народної армії і кричущої некомпетентності, якщо не сказати більше, вищих керівників армії. Я це бачив своїми очима. Не один раз. Ніяка Європа нам не допоможе, якщо ми не битимемося і не перемагатимемо на своїй землі. Вона може бути лише свідком і тужливою плакальницею", - констатував комбат.