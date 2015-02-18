Домашній крем на основі меду безпечніший за фабричний

Інгредієнти для домашнього крему:

6 ст ложок оливкової олії

10 крапель ефірної олії апельсина

2 ст ложки без гірки тертого на тертці бджолиного воску

1 чайна ложка натурального меду

5 крапель ефірної олії м'яти

5 крапель ефірної олії розмарину

Приготування крему на основі меду та ефірних олій:

Розтопити віск на водяній бані до рідкого стану, пише sunny7.ua. Коли віск стане рідким, вливаємо в нього оливкову олію, мед, ефірні олії апельсина, м'яти і розмарину.

Знімаємо з вогню, дуже добре перемішуємо кілька хвилин дерев'яною ложкою.

Перекласти масу в стерильну скляну баночку. Помістити домашній крем на основі меду та ефірних олій в холодильник.

Він загусне. Цей крем можна використовувати для зволоження шкіри тіла після душу.

Термін зберігання такого крему - 2 місяці. Віск, мед і ефірні олії є потужними природними консервантами.

Користь такого домашнього крему полягає в його здатності зберігати вологу в шкірі, доглядати її і тонізувати.