Домашній крем на основі меду безпечніший за фабричний
Домашній крем для тіла - це чудова альтернатива купівельним кремам. До того ж він не містить штучних консервантів і інших хімічних речовин
Інгредієнти для домашнього крему:
6 ст ложок оливкової олії
10 крапель ефірної олії апельсина
2 ст ложки без гірки тертого на тертці бджолиного воску
1 чайна ложка натурального меду
5 крапель ефірної олії м'яти
5 крапель ефірної олії розмарину
Приготування крему на основі меду та ефірних олій:
Розтопити віск на водяній бані до рідкого стану, пише sunny7.ua. Коли віск стане рідким, вливаємо в нього оливкову олію, мед, ефірні олії апельсина, м'яти і розмарину.
Знімаємо з вогню, дуже добре перемішуємо кілька хвилин дерев'яною ложкою.
Перекласти масу в стерильну скляну баночку. Помістити домашній крем на основі меду та ефірних олій в холодильник.
Він загусне. Цей крем можна використовувати для зволоження шкіри тіла після душу.
Термін зберігання такого крему - 2 місяці. Віск, мед і ефірні олії є потужними природними консервантами.
Користь такого домашнього крему полягає в його здатності зберігати вологу в шкірі, доглядати її і тонізувати.