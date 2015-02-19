На службі крові в Україні очікують зміни





Як повідомили УНІАН у МОЗ, документ передбачає надання технічної допомоги з розвитку служб переливання крові до 31 березня 2018 року.

Метою проекту є створення безпечного, достатнього та здатного до самостійного існування механізму заготівлі донорської крові шляхом розробки та впровадження національної системи безпеки крові. Проект діятиме як у національних, так і у регіональних закладах охорони здоров’я, освітніх та дослідницьких установах, зокрема, в Одесі, Львові, Житомирі, Рівному, Києві.

Згідно з Меморандумом протягом першого року дії проекту буде проведена оцінка обласних станцій переливання крові та трансфузіологічних відділень лікарень; проаналізовані поточні нормативні документи у галузі безпеки крові та надано технічну допомогу з інтерпретації директив ЄС щодо встановлення стандартів якості та безпеки крові та її компонентів, гармонізовано українські нормативні документи; надано технічну допомогу у впровадженні систем нагляду за безпекою переливання крові у визначених демонстраційних закладах.

«Завдяки цьому проекту Україна зможе наблизитись до європейських стандартів якості та безпеки у роботі служб переливання крові. Україна мінімізує ризики зараження крові та покращить якість препаратів з її компонентів. Таким чином українські пацієнти отримають більше гарантій збереження власного здоров’я», - зазначила заступник міністра МОЗ Альона Терещенко.