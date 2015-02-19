Корисні властивості какао

11:07, 19 лютого 2015
Країна
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Завдяки антидепрессанту фенилетиламіну, а також таким тонізуючим речовинам, як кофеїн, теофілін і теобромін у своєму складі, какао підвищує настрій

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За вмістом цинку какао поступається лише гарбузовому насінню, а по залізу - м'ясу, будучи лідером за цим мікроелементів серед інших продуктів харчування.

Какао багатий поліфенолами - антиоксидантами, які знижують ризик серцевих захворювань. А жири, що містять поліненасичені жирні кислоти, що попереджують утворення атеросклеротичних бляшок, какао складають більше половини його маси. 

Одна з причин погіршення пам'яті, уважності та працездатності - погіршення мозкового кровообігу. Какао містить флаванол, що його поліпшує. Не у всіх какао-порошках його багато, оскільки флаванол надає напою гіркий смак, тому при виробництві його часто видаляють. Так що для захисту мозку також краще використовувати зерна.

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