Корисні властивості какао
Завдяки антидепрессанту фенилетиламіну, а також таким тонізуючим речовинам, як кофеїн, теофілін і теобромін у своєму складі, какао підвищує настрій
За вмістом цинку какао поступається лише гарбузовому насінню, а по залізу - м'ясу, будучи лідером за цим мікроелементів серед інших продуктів харчування.
Какао багатий поліфенолами - антиоксидантами, які знижують ризик серцевих захворювань. А жири, що містять поліненасичені жирні кислоти, що попереджують утворення атеросклеротичних бляшок, какао складають більше половини його маси.
Одна з причин погіршення пам'яті, уважності та працездатності - погіршення мозкового кровообігу. Какао містить флаванол, що його поліпшує. Не у всіх какао-порошках його багато, оскільки флаванол надає напою гіркий смак, тому при виробництві його часто видаляють. Так що для захисту мозку також краще використовувати зерна.