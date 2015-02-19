За добу на Донбасі загинуло 14 військовослужбовців, 172 отримали поранення
13:38, 19 лютого 2015Країна
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За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинули 14 українських військовослужбовців, 172 отримали поранення
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу в результаті бойових зіткнень ми втратили 14 українських військових, ще 172 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - сказав Лисенко.
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