За добу на Донбасі загинуло 14 військовослужбовців, 172 отримали поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу в результаті бойових зіткнень ми втратили 14 українських військових, ще 172 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - сказав Лисенко.