Нижня Сілезія прийме на лікування 38 поранених українських військових

Курс реабілітації триватиме три тижні в оздоровниці Ladek Zdroj, яка спеціалізується на лікуванні опорно-рухового апарату і серцево-судинної системи, фахівці закладу мають великий досвід реабілітації пацієнтів після травм. Природними лікувальними ресурсами цього регіону є фтористі, радонові, сульфідні мінеральні води і лікувальні грязі.

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У повідомленні наголошується, що перша група військових, які вже пройшли реабілітацію, повернулася з Польщі.

Нагадаємо, перша група поранених пройшла курс реабілітації на провідних курортах Польщі Льондек Здруй і Щавно-Здруй (воєводство Нижня Сілезія) в листопаді минулого року. Майже місяць вони перебували в санаторіях «Uzdrowisku Ladek-Dlugopole SA» і «Szczawno-Jedlina SA».