Характер поранень свідчить про те, що терористи випробовують на Донбасі нове озброєння

Російські терористи випробовують на Донбасі нове озброєння, а також застосовують заборонену в усьому світі зброю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

За його словами, про це свідчить характер поранень, який не знайомий практикуючим хірургам.

"Я був у Дніпропетровську, і мені там дали інформацію. Виходячи з мого сумного досвіду в 2008 році в Грузії, коли там використовували таку зброю, що ніхто не міг зрозуміти, що це таке. Таке ж відбуватися і сьогодні в Україні. На людях випробовують нове озброєння. На жаль, це не вперше ", - зазначив міністр.

"Російські терористи і російські війська щораз користуються новими й новими напрацюваннями. Стандартне навчання хірургів для лікування людей з кульовими пораненнями зараз неактуальне - поранення абсолютно інші. В основному це поранення від вибухів, після роздроблення кісток, більше відновлювальної хірургії. В Ізраїлі є такий досвід.

Ми плануємо організувати курси для українських хірургів з участю ізраїльських медиків, щоб реагувати на сучасні військові дії. Дії ворога, який напав на Україну, неможливо передбачити. Немає гарантій, що ті озброєння, які заборонені у всьому світі, що вони не використовуються на Донбасі. А отже, дуже мало людей знають, як лікувати травми, завдані такою зброєю. Касетні бомби та інша подібна зброя, яка там використовується, заборонене озброєння", - сказав Квіташвілі.

Також він спростував чутки з приводу загальної мобілізації лікарів в Україні.

"Мобілізувати всіх, хто працює в медицині, не можна, неможливо, і ніхто цього робити не буде. Потрібно перебудовувати доктрину, коли лікарі навчені, виходячи з того, як ведеться сучасна війна. Навички лікарів, зокрема і хірургів, застарілі, тому що вони не працювали раніше з таким контингентом пацієнтів", - зазначив Квіташвілі.

Крім того, міністр висловив переконання, що відкриття в медичних вишах військових кафедр недоцільно. За словами Квіташвілі, хірург повинен знати, як оперувати пораненого у військових умовах, а не розбирати автомат Калашникова за 30 секунд.