У ВР зареєстровано законопроект про держзакупівлю ліків через міжнародні організації

У Верховній Раді зареєстрований законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів шляхом здійснення державних закупівель із залученням міжнародних організацій (№2150). Цей законопроект дозволяє здійснювати державні закупівлі лікарських засобів через міжнародні організації, зокрема, ВООЗ і ЮНІСЕФ, повідомили УНІАН у прес-службі фракції "Блок Петра Порошенка".

Авторами цього документу стали депутати різних фракцій: Ольга Богомолець, Марія Іонова (фракція “Блоку Петра Порошенка”), Вікторія Сюмар (фракція “Народний фронт”), Оксана Корчинська (Радикальна партія Олега Ляшка), Ганна Гопко, Ірина Сисоєнко, Роман Семенуха (фракція “Самопоміч”).

Мета цього законопроекту – можливість закуповувати лікарські засоби за державні кошти через міжнародні організації, що, на думку Богомолець, має забезпечити прозорість закупівельних процедур.

При цьому функції Міністерства охорони здоров’я України як головного розпорядника бюджетних коштів не передаватимуться міжнародній закупівельній організації, яка лише надаватиме Міністерству охорони здоров’я послуги із організації та проведення закупівлі лікарських засобів.