Пакет законів з реформування охорони здоров'я буде подано до ВР у березні

Пакет законів з реформування системи охорони здоров'я буде подано до Верховної Ради у березні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

За його словами, ці законодавчі зміни закладуть базис для впровадження в Україні страхової медицини.

«У березні буде підготовлено пакет змін до законів, які дадуть можливість розпочати реформування всієї системи охорони здоров'я. Треба буде міняти кілька десятків законів або вносити зміни, щоб ми відійшли від фінансування ліжко-місця і перешли на фінансування медичних послуг. Паралельно ми даватимемо автономію лікарням – буде можливість легалізувати «добродійні внески» і неформальні прямі внески. Щоб ці гроші вкладалися у розвиток системи. Це дуже важливо. Це відкриває й інші джерела для фінансування, зокрема і для страхування. Хоча медична страховка – перспектива не дуже близька», - відзначив Квіташвілі.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року Квіташвілі заявляв, що пакет законопроектів зі стратегії реформ у системі охорони здоров'я планувався до внесення до Верховної Ради до кінця січня - початку лютого.