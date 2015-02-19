27 лютого на електронних торгах виставлять майже 30-відсотковий пакет акцій Борщагівського хімфармзаводу

Київська влада очікує отримати від продажу на торгах 29,95% акцій Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», що належать територіальній громаді Києва, близько 200 млн. грн.

Як повідомляє прес-служба КМДА, аукціон відбудеться 27 лютого 2015 року в електронній торговельній системі фондової біржі «Перспектива».

Початкова ціна продажу пакету акцій – 143,2 млн. грн. Оголошення про проведення аукціону було опубліковано в газеті «Хрещатик» № 17 від 06.02.2015 р.

За словами заступника голови КМДА Михайла Радуцького, продаж комунального майна вперше відбуватиметься на електронних торгах. Це дозволить уникнути непрозорих та корупційних схем, а також залучити більшу кількість учасників.

Він також зазначив, що аукціон буде організовано максимально публічно, кожен охочий зможе стежити за його перебігом під час онлайн трансляції.

Отримані від продажу акцій кошти міська влада планує спрямувати на вирішення найважливіших соціальних проблем Києва.

Довідка УНІАН. 22 вересня 2011 р. депутати Київради внесли в Програму приватизації комунального майна зміни, згідно з якими дозволяється приватизація пакету акцій Борщагівського хімфармзаводу, що належить територіальній громаді.

Таким чином, було погоджено продаж 30% акцій ЗАТ «Борщагівський хімікофармацевтичний завод».