Квіташвілі: безкоштовної медицини в Україні давно не існує

Система охорони здоров'я в Україні на дві третини фінансується з неформальних джерел

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі повідомив сьогодні на брифінгу у Кабінеті міністрів.

За його словами, безкоштовної медицини в Україні давно не існує.

«Сьогодні витрати на охорону здоров'я в Україні, які йдуть з державного бюджету, – одна третина. На дві третини медицина фінансується з інших джерел, які неформальні, і не показуються у бухгалтерських звітах лікарень. Якщо на третину фінансувати систему, вона просто б розвалилася, якби не було інших джерел. Сьогодні все на цьому тримається», - сказав Квіташвілі.

Він переконаний, що держава має бути соціально орієнтованою і має оплачувати медичні послуги тим, хто не може цього собі дозволити.

«Тому ті державні програми, які працюватимуть, будуть орієнтовані на покриття майже всіх соціально незахищених груп», – сказав Квіташвілі.