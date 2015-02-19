Депутати підтримали пропозиції щодо виділення коштів для лікування хворих на гіпертонію

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я підтримав пропозиції щодо виділення коштів з Державного Бюджету на часткове відшкодування вартості ліків для лікування хворих на гіпертонію, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата України Андрія Шипка.

Таке рішення прийнято під час засідання профільного Комітету ВР сьогодні, 19 лютого. Зокрема, члени комітету підтримали ініціативу народного депутата Андрія Шипко щодо внесення пропозицій до проекту змін до Держбюджету 2015, визначивши цільові видатки з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою в розмірі 190 млн грн.

«Ми не можемо залишати хворих без необхідних їм ліків під прикриттям пустого Бюджету. Я переконаний – люди мають отримувати необхідну коммпенсацію. Людям потрібно допомогти лікувати гіпертонію, аніж залишити їх наодинці з інсультом або інфарктом», - зазначив у коментарі журналістам Андрій Шипко.

Як відомо, з 2012 року діяла Постанова Уряду щодо компенсації витрат на ліки для хворих на гіпертонію. І завдяки цій програмі більше трьох мільйонів пацієнтів мали доступ до лікування. Зросла кількість пацієнтів, що почали системне лікування. За статистикою МОЗ України, кількість хворих на гіпертонічну хворобу в 2014 році становила 9 мільйонів осіб, з них в рамках пілотного проекту отримали постійне лікування 3,2 мільйони (35,1%). Аналіз показників засвідчив чітку закономірність по зниженню числа інсультів серед хворих на гіпертонічну хворобу та викликів швидкої медичної допомоги з приводу гіпертонічних кризів. Відсоток рецептів, за якими здійснено часткове відшкодування вартості лікарських засобів, задіяних у пілотному проекті від загальної кількості виписаних рецептів по Україні з січня до грудня 2014 року склав майже 70%. Кількість аптечних закладів, які брали участь у пілотному проекті, склала 8 106, що цілком задовольняла потреби хворих.

На думку лікарів, хворі на гіпертонічну хворобу вкрай потребують продовження проекту, оскільки для осіб із соціально-незахищених верств населення це єдина можливість активно продовжити лікування гіпертонічної хвороби та запобігти ускладненням з боку серцево-судинної системи. За прогнозними показниками, продовження цієї програми дозволить отримати наступні результати до 2016 р.: зменшення смертності від серцево-судинних захворювань в працездатному віці (від 20 до 65 років) на 10-20%; зменшення кількості інсультів - не менше ніж на 20% (80 - 90 тис. на рік).

Довідково: середньоєвропейський показник лікування артеріальної гіпертензії складає близько 27%, а в окремих країнах, зокрема в Чехії, цей показник є на рівні 51%.