Кабмін звільнив Євгена Мороза з посади заступника міністра охорони здоров'я
12:28, 20 лютого 2015Країна
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Євген Мороз постановою уряду від 6 жовтня 2014 року був призначений заступником міністра охорони здоров'я
Кабмін звільнив Євгена Мороза з посади заступника міністра охорони здоров'я / Фото: УНІАН
Кабінет міністрів України звільнив Євгена Мороза з посади заступника міністра охорони здоров'я за власним бажанням.
Відповідна постанова Кабміну опублікована на сайті уряду.
«Звільнити Мороза Євгена Денисовича з посади заступника міністра охорони здоров'я України за власним бажанням», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Євген Мороз постановою уряду від 6 жовтня 2014 року був призначений заступником міністра охорони здоров'я.
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