Кабмін звільнив Євгена Мороза з посади заступника міністра охорони здоров'я

Євген Мороз постановою уряду від 6 жовтня 2014 року був призначений заступником міністра охорони здоров'я

Кабінет міністрів України звільнив Євгена Мороза з посади заступника міністра охорони здоров'я за власним бажанням. Відповідна постанова Кабміну опублікована на сайті уряду. «Звільнити Мороза Євгена Денисовича з посади заступника міністра охорони здоров'я України за власним бажанням», - йдеться в повідомленні. Як повідомляв УНІАН, Євген Мороз постановою уряду від 6 жовтня 2014 року був призначений заступником міністра охорони здоров'я.

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