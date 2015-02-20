Кабмін звільнив Євгена Мороза з посади заступника міністра охорони здоров'я

12:28, 20 лютого 2015
Країна
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Євген Мороз постановою уряду від 6 жовтня 2014 року був призначений заступником міністра охорони здоров'я

Кабмін звільнив Євгена Мороза з посади заступника міністра охорони здоров'я / Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України звільнив Євгена Мороза з посади заступника міністра охорони здоров'я за власним бажанням.

Відповідна постанова Кабміну опублікована на сайті уряду.

«Звільнити Мороза Євгена Денисовича з посади заступника міністра охорони здоров'я України за власним бажанням», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Євген Мороз постановою уряду від 6 жовтня 2014 року був призначений заступником міністра охорони здоров'я.

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