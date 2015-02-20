Заступника голови Держлікслужби звільнили з посади

Кабінет міністрів України своїми розпорядженнями звільнив заступника голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Віктора Івченка, а також заступника Державної служби з лікарських засобів Андрія Захараша. Як повідомляється в опублікованих розпорядженнях, обох чиновників звільнено за власним бажанням.

Захараш й Івченко були призначені на свої посади в 2011-2012 роках.